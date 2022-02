Ritorno in campo amaro per la Bs Fasano, finisce 2-1 a Villa Castelli

La prima gara del 2022 non sorride alla Bs Soccer Team Fasano.

La capolista del Girone Brindisi di Terza Categoria nella giornata di ieri, domenica 13 febbraio, è uscita sconfitta per 2-1 dal Comunale di Villa Castelli, autentico tabù per tutte le squadre del girone.

Sul campo in terra battuta del comune brindisino infatti nessuno è riuscito ad andare oltre il pareggio e all’ultima giornata di andata del torneo si è dovuta arrendere persino la prima della classe. Il lungo stop imposto dal covid e dai rinvii ha sicuramente influito sulla prestazione di Valentini e compagni che comunque concludono il girone d’andata a 24 punti e da primi in classifica (con una gara in meno). E domenica prossima inizia il giro di boa con lo scontro diretto sul campo del Valesio Sport Torchiarolo (seconda in classifica a 22 punti ma con una partita in più)

LA GARA

Solita partenza folgorante della Bs Fasano che al 16’ passa in vantaggio con un gol di Mancini. Tutto nella norma e dominio bianco-celeste fino all’episodio che cambia la storia del match: fallo di Olive in area di rigore e massima punizione inflitta dal direttore di gara, con espulsione del difensore fasanese e tiro dagli 11 metri per i locali. Ciraci batte Lacirignola e pareggia i conti.

Nella ripresa la Bs Fasano, seppur in inferiorità numerica, prova a imporre il proprio gioco ma il difficile terreno di gioco non propizia le azioni ben strutturate dei ragazzi di Semeraro che restano addirittura in 9 a causa dell’espulsione di Liuzzi e poi subiscono il sorpasso finale con una gran gol di Cantoro.

Domenica amara dunque per la Bs Fasano che torna a casa con grandi recriminazioni sul primo gol viziato da un fuorigioco di 5 metri non ravvisato dal direttore di gara.

Domenica prossima la chance per ripartire, ancora in esterna, contro il Torchiarolo.

TABELLINO

Villa Castelli-Bs Fasano: 2-1 (1-1)

Reti: Mancini 16’pt (F), Ciraci e Cantoro P. (V)

Villa Castelli: Cantoro G., Felle, Ligorio M., Amaddio S., Semeraro (Ammadio G. 32’st), Nisi C., Nannavecchia (D’Urso 29’st), Bernardini, Cantoro P., Ciraci, Cavallo

A disp. Capodieci, Tarì, Nisi M., Santoro, Cantoro V., Nisi T., Nigro

All. Ammadio

Bs Soccer Team Fasano: Lacirignola, Turrone, Olive, Angelini, Valentini, Liuzzi, Di Tano (Ligorio S. 22’st), Rubino, Mancini (Zizzi 29’st), Fanigliulo, Sibilio (Campanella 38’st)

A disp. Santoro, Pignatelli, Greco, Giannoccaro, Chiatante, Margaritondo

All. Semeraro

Ammoniti: Semeraro, Cantoro, Cavallo (V); Rubino, Valentini, Sibilio (F)

Note: espulsi per la BS Fasano Olive (rosso diretto) e Liuzzi (doppio giallo)

Arbitro: Campani di Taranto