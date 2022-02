Finalmente BS Fasano: tutto pronto per il big match contro la Virtus Mesagne

Dopo oltre un mese di assenza dalle partite ufficiali, la Bs Soccer Team Fasano è pronta a scendere in campo domenica 6 febbraio alle 15.00 per il big match della 10^ giornata del Campionato di Terza Categoria Brindisi: sul sintetico del centro sportivo fasanese si affronteranno la Bs Fasano e la Virtus Calcio Mesagne, rispettivamente la prima (24 punti) e la seconda (17 punti) della classe.

Si preannuncia una gara dalle forti emozioni tra due formazioni che ambiscono al salto di categoria e che stanno esprimendo indubbiamente il miglior calcio del girone. Gli ospiti arriveranno a Fasano galvanizzati dalla vittoria di domenica scorsa per 5-0 contro il Valesio Sport Torchiarolo e giocheranno il tutto per tutto al fine di guadagnare qualche punto sulla capolista Bs che è in fuga con 7 punti di distacco.

«Finalmente una gara ufficiale – dice mister Semeraro – siamo fermi dal 19 dicembre ma ci siamo allenati duramente per farci trovare pronti per questa partita importante. Purtroppo il nostro turno di riposo è coinciso con la ripresa del campionato dopo il lungo stop per Covid ma guardo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo recuperato pedine importanti che erano ferme per infortunio e questo ci dà la possibilità di alzare il tasso qualitativo della squadra e soprattutto ci fornisce eventuali opzioni utili a partita in corso».

In chiusura, l’allenatore fasanese ha voluto lanciare un appello a tutti i supporters della BS: «Confido nel fatto che la tribuna dell’Arena degli Ulivi possa riempiersi. I ragazzi hanno bisogno del sostegno di tutti per portare a casa un risultato positivo che, acquisito contro una diretta concorrente, farebbe accrescere ulteriormente la percentuale di vincere questo campionato».

Sarà possibile accedere all’Arena degli Ulivi in maniera gratuita ed esclusivamente con Super Green-pass e con mascherina FFP2.

Arbitra la gara Spinelli di Taranto.