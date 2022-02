La BS Soccer Team Fasano è Plastic free: i piccoli campioni scendono in campo a difesa del mare

Il calcio come vettore di insegnamento dei giusti valori della vita per gli uomini del futuro.

La Bs Soccer Team Fasano ha deciso di prendere parte all’evento “Diamo un calcio alla plastica” organizzato ad hoc dalla delegazione fasanese dell’associazione Plastic Free.

Nella mattinata di domenica 30 gennaio, con appuntamento alle ore 9.00 presso Lido Tavernese, i piccoli aspiranti calciatori della scuola di Gianclaudio Semeraro si sono adoperati nel ripulire il tratto di costa nella frazione marinara di Torre Canne che, nei mesi invernali, viene ricoperta da detriti plastici e da rifiuti provenienti dal mare.

Allenatori, educatori, membri dello staff tecnico e bambini da 5 anni in su, accompagnati dai propri genitori, si sono adoperati nella raccolta di rifiuti che è stata particolarmente “fruttuosa” grazie anche alla sapiente guida dei volontari Fasano Plastic Free.

«Le onde restituiscono il rispetto dell’ambiente – ha detto Gianclaudio Semeraro, presidente della Bs Soccer Team Fasano e promotore dell’iniziativa, oltre che volontario Plastic Free – e a noi educatori spetta il compito di sensibilizzare riguardo questa tematica. I piccoli gesti rendono grandi ed è un diritto delle future generazioni godere di un mare pulito e non inquinato. Grazie a chi ha reso possibile questa giornata vissuta nel rispetto e nella cura del nostro ambiente. Affinché giornate come questa siano la regola e non l’eccezione».

Ennesima iniziativa lodevole del sodalizio di Semeraro, sempre in prima linea per quanto riguarda tematiche relative ai giovani e al loro futuro.

«Dal mare solo la schiuma dei cavalloni» è il messaggio finale con cui mister Semeraro ha voluto concludere questa lodevole iniziativa che non è destinata a rimanere esclusivamente episodica.