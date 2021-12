Stop natalizio per il Cocoon Fasano: il punto della situazione

Vacanze per le festività natalizie per tutti, anche per il Cocoon Fasano che, alla dodicesima giornata di campionato è relegato all’ottavo posto in classifica, a quota 16 punti. Nel mirino c’è la zona play off a sole due lunghezze di distacco, con Futsal Lecce e Medania Sport che ci precedono.

Traguardo importante raggiunto dai biancazzurri di mister Damiano Simone è l’approdo al Secondo Turno di Coppa Puglia, che ci vedrà impegnati a breve nel triangolare con Atletico Noci e Futsal Ostuni.

Per quanto riguarda invece le individualità, Giuseppe Vinci guida la classifica marcatori del Cocoon Fasano con 18 reti, piazzandosi momentaneamente al secondo posto nella classifica marcatori generale del girone B di Serie C2, alle spalle dell’esperto Antonio Gigliola (Medania Sport) che ha messo a segno 24 reti.

Il ritorno in campo è previsto per sabato 8 gennaio, con i biancazzurri che affronteranno l’Olympique Ostuni, presso il PalaGentile di Ostuni, alle ore 16:00.