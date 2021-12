La Bs Fasano si regala un 2021 a punteggio pieno: battuta 3-1 la Virtus San Pancrazio

Tre gol anche alla diretta inseguitrice, la Virtus San Pancrazio, e la squadra di mister Gianclaudio Semeraro ha mantenuto la promessa: 8 partite, 8 vittorie, 34 gol fatti e 4 subiti.

Un ruolino di marcia impressionante per i fasanesi che chiudono il 2021 con un’entusiasmante vittoria dinanzi al pubblico di casa, numerosissimo e calorosissimo proprio come richiede la tradizione del tifo fasanese.

La vittoria per 3-1 contro i salentini permette a Valentini e compagni di allungare ulteriormente in classifica e di festeggiare il Natale con una maggiore spensieratezza, quella da prima della classe.

LA PARTITA

Inizio in salita per i biancocelesti, che per la prima volta in stagione vanno in svantaggio e sono costretti ad inseguire gli avversari.

Il vantaggio ospite, su calcio di rigore realizzato da Nunzella, fa andare a riposo le squadre sul risultato di 0-1 ma nella ripresa è tutta un’altra storia: capitan Valentini si carica la squadra sulle spalle e pareggia i conti, poi una punizione capolavoro di Rubino firma il sorpasso BS.

La rete di Giannoccaro invece mette il sigillo sui 3 punti e dà il via alla festa con il pubblico dell’Arena degli Ulivi.

La vittoria contro il San Pancrazio e il turno di riposo della Virtus Mesagne fanno allungare di altri 3 punti in classifica i biessini che adesso sono inseguiti dalla “nuova seconda” Valesio Sport Torchiarolo, squadra affrontata nella prima giornata di campionato e che ha visto la capolista imporsi per 5-0.

La Bs Soccer Team Fasano adesso si godrà le feste in totale serenità e tornerà nuovamente in campo domenica 16 gennaio 2022 (il 9 gennaio è previsto turno di riposo), in casa, contro la Virtus Calcio Mesagne per quello che si preannuncia un altro big match.

TABELLINO

Bs Soccer Team Fasano-Virtus San Pancrazio: 3-1 (0-1)

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Turrone, Olive (Cofano 35’st), Angelini, Valentini, Schena (Ligorio 35’st), Campanella (Giannoccaro 20’st), Greco (Chiatante 49’st), Sibilio, Di Tano, Rubino

A disp. Santoro, Dibari, De Fano, Natola, Margaritondo

All. Semeraro

Virtus San Pancrazio: Petranca, Micelli Gabriele, Nunzella (34’st Musa), Micelli Giuseppe, Recchia, Schito Cerrano (Tondo 23’st), Del Prete (Mangia 45’st), Nicoli, Miglietta (Carrozzo 28’st), Sanasi (Franzi 23’st), Buccolieri

A disp. Potolinca, Ingrosso, Totaro, Lezzi

All. De Pasquale

Reti: Nunzella (S), Valentini, Rubino, Giannoccaro (F)

Ammoniti: Di Tano, Sibilio, Schena, Rubino, Cofano (F); Micelli Gabriele, Del Prete, Nunzella, Miglietta, Carrozzo, Nicoli (S).

Arbitro: Valentini di Taranto