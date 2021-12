La BS Soccer Team Fasano cala il tris e si conferma capolista vincendo a Maruggio

La Bs Soccer Team Fasano ne fa tre e ottiene la settima vittoria consecutiva: 21 sono i punti in classifica dei biancazzurri di Gianclaudio Semeraro che escono vittoriosi dal campo comunale “A. Demitri” di Maruggio per 3 reti a 1.

Prosegue la sua marcia vittoriosa dellla squadra fasanese iscritta al campionato di Terza Categoria Brindisi che è sempre più leader del Girone A. Approfittando del mezzo passo falso della Virtus Mesagne contro il Villa Castelli (1-1), Valentini e compagni allungano sulle due seconde (Mesagne e San Pancrazio) di altre due lunghezze e per un totale di 7 punti.

La partita:

Rubino si scatena e sigla la doppietta nel giro di 10’ minuti dal fischio d’inizio. Sembrano dilagare i fasanesi ma la Virtus Maruggio riesce ad accorciare le distanze al 25’pt e si va a riposo con la gara ancora aperta.

Nella ripresa, Schena rompe gli indugi e sigla il terzo gol mettendo il sigillo sulla vittoria della squadra di mister Semeraro.

Domenica 19 dicembre, per i biessini ultima gara dell’anno dal profumo di big match.

All’Arena degli Ulivi andrà in scena la prima della classe contro la Virtus San Pancrazio che, vincendo 2-1 contro la Leone Soccer Tuturano, occupa la seconda posizione in classifica in coabitazione con la Virtus Calcio Mesagne.

TABELLINO

Virtus Maruggio-Bs Fasano: 1-3 (1-2)

Virtus Maruggio: Dembele, Buccoliero, Buccolieri, Parini, Maiorano, Erario , Moscogiuri, Lanzo, Carrassi, Drammeh, Zaccaria A.

A disp. Sammarco Alessandro, Trenov, Lorenzo, Sammarco Antonio, De Fano, Zaccaria G., Calasso.

All. Gioia

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Turrone, Olive (Ligorio 25’pt), Angelini, Valentini, Schena, Campanella (Giannoccaro 8’st), Cappitelli (Cofano 35’st), Mancini (Dibari 35’st), Di Tano (Narciso 20’st), Rubino

A disp. Santoro, Liuzzi, Chiatante, Margaritondo

All. Semeraro

Reti BS: 6’ pt Rubino, 10’ pt Rubino, 20’ st Schena

Ammoniti: Parini, Drammeh, Lanzo (M); Schena, Ligorio (F)

Arbitro: Spinelli di Taranto

Classifica: BS Fasano 21; Virtus Mesagne 14; Virtus San Pancrazio 14; Torchiarolo 13; San Donaci 10; Villa Castelli 9; LS Tuturano 9; Cellino 6; Virtus Maruggio 3; Audace Palagianello 1; Casale 0