La capolista BS Soccer Team Fasano affronta in trasferta la Virtus Maruggio

Per la 7^ giornata di Terza Categoria Brindisi, la Bs Soccer Team Fasano affronterà la Virtus Maruggio 2010.

Forte dell’imbattibilità e del punteggio pieno nelle prime sei giornate, la squadra di mister Gianclaudio Semeraro affronterà la compagine tarantina al campo comunale “A. Demitri” e perseguirà l’obbiettivo di perdurare la striscia di successi che dice: sei successi nelle prime sei gare corrispondenti a 18 punti e 1° posto in classifica nel Girone A.

Il tecnico fasanese non ammette cali di tensione e sogna di arrivare alle vacanze di Natale con 24 punti in classifica: «Ci aspetta una gara non facile – dice il presidente-allenatore – la Virtus Mesagne, nostra inseguitrice, ne è uscita sconfitta e questo deve essere un campanello d’allarme che ci indica la pericolosità dell’avversario. Scenderemo in campo e fare la nostra partita come sempre, siamo fiduciosi di arrivare a Natale a punteggio pieno ma per far sì che questo accada occorre massima concentrazione da parte di tutti».

Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 12 dicembre.