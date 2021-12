La BS Soccer Team Fasano ospita il Casale Calcio all’Arena degli Ulivi

L’Arena degli Ulivi di Fasano, alias Centro Sportivo BS Sport Fasano, torna a ospitare le partite casalinghe della BS Soccer Team Fasano dopo la trasferta di domenica scorsa a San Donaci.

La 6^ giornata di campionato vede i biancocelesti del presidente-allenatore Gianclaudio Semeraro ospitare il Casale Calcio, squadra fanalino di coda del girone ancora fermo a quota 0 punti in classifica.

I fasanesi invece comandano e primeggiano a quota 15: dopo il 4-0 rifilato al San Donaci e la concomitante sconfitta della Virtus Mesagne a Maruggio, capitan Valentini e compagni si sono presi il primo posto e adesso perseguono lo scopo di allungare sulla seconda e di arrivare alle vacanze natalizie con maggiore distacco sulla seconda.

Per la prima volta dall’inizio del campionato non ci sarà concomitanza con una partita casalinga dell’Us Città di Fasano, impegnata sul campo della Team Altamura nel girone H di Serie D, pertanto mister Semeraro ha lanciato un messaggio forte a chiaro a tutti gli sportivi fasanesi: «Mi aspetto una presenza importante di pubblico fasanese sugli spalti. Anche se giochiamo nella categoria più bassa dei dilettanti, rappresentiamo Fasano e soprattutto giochiamo per far divertire chi ci viene a sostenere».

L’appuntamento è fissato a domani, domenica 5 dicembre, alle 14.30. L’ingresso all’Arena degli Ulivi è gratuito e con obbligo di Green-pass.

La direzione della gara è affidata al signor Battista della sezione di Taranto.