La BS Soccer Team Fasano cala il poker contro il San Donaci

Cinque giornate, cinque vittorie, punteggio pieno e primato in classifica. Un ruolino di marcia da sogno per la squadra di mister Gianclaudio Semeraro che sta letteralmente ammazzando il campionato di Terza Categoria Brindisi.

Con la vittoria per 4-0 contro il San Donaci nella 5^ giornata di campionato e con la concomitante sconfitta della Virtus Mesagne, i biessini raggiungo quota 15 punti e si prendono il comando della classifica. Un primato soltanto atteso aritmeticamente e mai in discussione date le vittorie schiaccianti ottenute in questa prima parte del torneo.

A farne le spese domenica 28 novembre è stato il San Donaci, sconfitto in uno “G. Candido” gremito di spettatori.

Primo tempo in cui la BS ha retto il pallino del gioco mentre i padroni di casa hanno cercato di difendersi ma il muro dei locali ha retto fino al 42’ quando Turrone ha sbloccato la gara.

Secondo tempo in scioltezza per i ragazzi di mister Semeraro che hanno confezionato il poker finale grazie alle reti di Sibilio, Rubino e Cappitelli (su calcio di rigore).

Una grande partita con un grande risultato, arrivato con un’identità di gioco precisa e con un gioco di squadra che premia l’ottimo lavoro fatto finora in casa BS.

Il prossimo appuntamento per i biessini sarà domenica 5 dicembre: capitan Valentini e compagni ospiteranno il Casale Calcio all’Arena degli Ulivi.

TABELLINO

San Donaci- Bs Soccer Team Fasano: 0-4 (0-1)

San Donaci: Brogna B., Ianne E. (6’st Brogna C.), Pertoso, Caputo, Greco Antonio, Greco Alessandro, Ianne F., Chirivi (15’st Miccoli G.), Miccoli T. (31’st Rizzo), Baldassarre, Sistilli (31’st De Maria).

A disp. Miccoli F., Said, Serio, Maci, Corsano.

All. Brogna Emanuele

Bs Soccer Team Fasano: Gallo (40’st Santoro), Turrone (41’st Natola), Olive, Angelini (33’st Ligorio), Valentini, Schena (31’st Campanella), Sibilio, Cappitelli, Narciso, Di Tano, Rubino (35’st De Fano)

A disp. Pignatelli, Cofano, Dibari

All. Semeraro

Reti: Turrone 42’ pt, Sibilio 7’ st, Rubino 26’ st, Cappitelli rig. 35’ st.

Ammoniti: Miccoli (S), Rubino (F)

Note: espulso Greco Antonio (S) per doppia ammonizione

Arbitro: Gioia di Brindisi