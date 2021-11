Trasferta a San Donaci per la BS Soccer Team Fasano

Per la 5^ giornata di campionato di Terza Categoria Brindisi – Girone A, la Bs Fasano sarà impegnata in esterna sul campo del San Donaci FC.

I ragazzi di mister Semeraro arrivano nel comune salentino con il morale alle stelle e con il primato nel girone (12 punti), insieme alla Virtus Calcio Mesagne che sarà impegnata sul campo della Virtus Maruggio.

Sono quattro i punti che invece hanno totalizzato i gialloblu salentini, ottenuti con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Piccola curiosità: la squadra allenata da mister Fabio Presta ha totalizzato tutti i suoi punti in trasferta mentre è ancora ferma a quota 0 la casella delle vittorie casalinghe

Un match che sulla carta può sembra molto abbordabile per capitan Valentini e compagni ma a tal proposito mister Semeraro tiene alta la guardia e non ammetterà cali di tensione: «Non sarà una partita semplice, giocheremo su un campo difficile e polveroso. Il fatto che sia in terra battuta e che sia più corto e stretto sicuramente non ci favorisce ma sono contento di dover affrontare questa difficoltà. Il nostro progetto nasce per crescere e per superare gli ostacoli e la partita di domenica a San Donaci contribuirà a fortificare il nostro percorso».

La partita avrà inizio alle ore 14.30 al Campo Comunale “G. Candido” di San Donaci con direzione di gara affidata al signor Gioia di Brindisi.