La Bs Fasano ospita il Leone Soccer Tuturano all’Arena degli Ulivi

Dopo due trasferte consecutive, la BS Soccer Team Fasano torna a respirare aria di casa e lo fa affrontando il Leone Soccer Tuturano, squadra che rappresenta l’unica frazione della città di Brindisi.

I biancocelesti di Gianclaudio Semeraro arrivano alla gara con il morale altissimo dato il primato in classifica a punteggio pieno e data la salutare vittoria esterna di domenica scorsa contro l’Audace Palagianello (2-1).

Di umore diametralmente opposto invece è il Tuturano, fermo a quota 3 punti in classifica (ottenuti con una vittoria casalinga alla prima giornata contro il Cellino San Marco) e reduci da due sconfitte consecutive, contro la Virtus Mesagne prima e contro il Torchiarolo dopo.

Valentini e compagni non possono fallire l’appuntamento con i tre punti per mantenere il primato, sperando ovviamente nel primo passo falso (o mezzo passo falso) delle Virtus Mesagne, anche essa attualmente a punteggio pieno.

«Siamo concentrati su noi stessi – dice mister Semeraro – sappiamo il tipo di gara che ci aspetta e metteremo in campo quanto preparato in settimana. La nostra mentalità è quella di focalizzarsi non troppo sull’avversario ma di dedicarci ai nostri punti di forza e ai nostri punti più deboli, al fine di migliorarli, con il lavoro settimanale. La gara sarà a ingresso libero pertanto mi aspetto una bella cornice di pubblico. Abbiamo messo in piedi una bella realtà e sono felice di constatare che adesso anche la città si stia appassionando alla causa BS».

L’appuntamento è fissato per domenica 21 novembre alle ore 14.30, arbitrerà il signor Marco Valentini della sezione di Taranto.