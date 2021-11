La Bs Soccer Team Fasano vince anche contro l’Audace Palagianello

Non c’è due senza tre, e la Bs Soccer Team Fasano fa bottino pieno: terza vittoria consecutiva, primo posto in classifica con 9 punti. 9 come i gol realizzati e soltanto uno subìto.

La macchina messa in moto da mister Gianclaudio Semeraro è una macchina da guerra, e nella terza giornata di campionato di Terza Categoria Brindisi a farne le spese è stato l’Audace Palagianello. Pratica archiviata già nel primo tempo allo stadio “Renzino Paradiso” di Talsano: i biancocelesti sbloccano la gara al 30’pt grazie ad un gol di testa di Rubino e raddoppiano allo scadere del primo tempo con Mancini.

Da segnalare nel primo tempo, sul risultato ancora fermo sullo 0-0, lo straordinario intervento del portiere Gallo, classe 2004, che con una parata plastica all’incrocio dei pali ha salvato i suoi dallo svantaggio.

Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze al 20’st con Seydi ma non riescono a trovare il pareggio in quanto la BS amministra regolarmente la partita senza però mettere il match in cassaforte siglando il terzo gol.

Ancora una domenica di soddisfazione per il patron Gianclaudio Semeraro che domenica prossima finalmente ritornerà a giocare all’Arena degli Ulivi, dinanzi al pubblico fasanese, dopo due esterne di fila. A proposito della cornice di pubblico, la Bs non era da sola a Talsano: con grande sorpresa, alcuni supporters fasanesi hanno raggiungo lo stadio “Paradiso” per non far mancare il supporto ai propri beniamini. Un chiaro segnale che in città c’è fermento e soprattutto voglia di BS.

Il prossimo appuntamento all’Arena degli Ulivi (centro BS Sport Fasano) è in programma domenica prossima, 21 novembre, alle 14.30 contro il Leone Soccer Tuturano

TABELLINO

Audace Palagianello - Bs Soccer Team Fasano: 1-2 (0-2)

Reti: 30’pt Rubino (F), 45’pt Mancini (F), Seydi 20’st (P)

Audace Palagianello: Gentile (24’st Copertino), Agrusti, Dembele, Scuro, Bommino, Seydi, Giordano (19’st Konate), Tela, Santamaria, Martina, Notaristefano (45’pt Russo).

A disposizione: Maldarizzi, Scarano, Zingaropoli, Giove, Viele

Allenatore: Labalestra

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Turrone, Ligorio, Angelini, Valentini, Schena (23’st Greco), Di Tano (11’st Fanigliulo), Rubino, Sibilio, Narciso, Mancini (1’st Campanella).

A disposizione: Lacirignola, Chiatante, Dibari, Cofano, Natola, De Fano.

Allenatore: Semeraro

Ammoniti: Gentile, Agrusti e Fano nell’Audace Palagianello; Valentini, Rubino e Fanigliulo nella BS Fasano

Arbitro: Pedone di Taranto