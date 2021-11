Lo scorso 3 novembre, presso “Naturalmente Area Pic-Nic”, l’Atletico Pezze ha celebrato i dieci anni della sua attività presentando ufficialmente la nuova divisa celebrativa ed inaugurando ufficialmente la stagione 2021/22 che la vede protagonista nel Campionato di Prima Categoria pugliese a difendere i colori della nostra Città. Nel corso della serata alla presenza del Sindaco Francesco Zaccaria, dell’Assessore allo Sport Giuseppe Galeota, sempre vicini a tutte le realtà sportive della Città di Fasano, di Don Donato Liuzzi parroco di Pezze di Greco e del Delegato Regionale LND Alberto Fontanarosa, ha fatto gli onori di casa Michele Cuoco, coach di atletica e ironico presentatore. La serata, dopo i saluti di benvenuto, si è aperta con la visione di un video che ha ripercorso i dieci anni della società rievocando i principi sui quali è stata fondata ed il cammino che ha portato la compagine del Presidente Giovanni Cardone a vincere il campionato di Terza categoria e la Coppa Far Play nella stagione 2012/2013 sino ad arrivare all’approdo alla Prima Categoria grazie al secondo posto conseguito nella stagione 2019/2020. Gradita è stata la presenza durante la serata degli ex Andrea Messina, Massimo Ancona e Benny Salerno rispettivamente bandiere e capitano nel corso di questo decennio.

La nuova divisa presentata nel corso della serata dal Mister Vito Cardone, insieme alle altre due maglie già in uso, riprende i colori societari, quel bianco e azzurro tanto cari al Presidente, con l’inserimento della patch che ricorda il logo che ha contraddistinto la battaglia per la vita del compianto dirigente Stefano Brescia “Don’t lose your smile” e un dieci dorato a significare i due lustri di attività.

Non sono mancati i giovani supporters che durante tutta la serata hanno scaldato la squadra con i loro cori ed i loro incitamenti. Questi ragazzi continuano a meritare plausi e complimenti anche durante le trasferte da parte delle squadre ospitanti, per il loro comportamento sempre improntato alla sportività ed all’incoraggiamento della squadra. Proprio tra di essi la società ha recentemente “pescato”, in chiusura di mercato, due ragazzi 2004, molto interessanti provenienti dal settore giovanile dell’US Fasano. Si tratta di Gaetano Cascione, centrale difensivo dotato fisicamente, chè ha già esordito e disputato le ultime due gare e di Giuseppe Palmisano, esterno d’attacco dotato di buona tecnica individuale. Con loro sale a 7 il numero degli under a disposizione di Mister Vito Cardone, per la crescita ed il rinnovamento della squadra, proprio nell’ottica della valorizzazione dei giovani del territorio.

Nel corso dell’evento, perfettamente riuscito, grazie alla collaborazione di tutto lo staff dirigenziale dell’Atletico Pezze, è stata aperta una piacevole finestra sull’atletica leggera e sulla realtà della Società “Le Ombre dell’Albero” che proprio allo stadio Sergio Ancona, in simbiosi con la squadra di calcio e sotto l’occhio “vigile” di coach Cuoco, allena ragazzi e ragazze che stanno mietendo successi a livello regionale e nazionale, vincendo titoli a livello cadetto e portando avanti la regina delle specialità sportive.

Il Campionato giunto alla settima giornata vede la compagine biancazzurra ferma, dopo il turno di riposo, con soli tre punti ma fiduciosa di una ripresa che possa permetterle di riavvicinarsi ad una posizione di classifica più vicina alle sue potenzialità ed a una sicura salvezza. I dirigenti ne sono certi perché la classifica corta fa intendere che il post covid presenta problemi a tutte le squadre, anche a quelle attrezzate per fare il salto di categoria. Il clima di fiducia porta ad affrontare la prossima gara in programma domenica 14 novembre, presso il Campo Comunale di Monteiasi contro il S. Giorgio, con la massima concentrazione e cattiveria agonistica.