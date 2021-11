La Bs Soccer Team Fasano vince 2-0 in esterna contro il Cellino San Marco

Dopo il debutto vincente di domenica scorsa, la Bs Soccer Team Fasano trionfa anche nella seconda giornata di campionato di Terza Categoria Brindisi, confermandosi una delle più quotate pretendenti alla vittoria del torneo.

Finisce 2-0 per la BS Fasano al “Brigante” di Cellino San Marco (per l’occasione praticamente gremito) contro la compagine locale, grazie alle reti di Narciso al 16’pt e Di Tano al 20’pt.

La gara, disputata alle 14.30 presso la struttura sportiva messapica, è stata sempre condotta dai fasanesi che hanno archiviato subito la pratica già nel primo tempo concedendosi un secondo tempo prettamente di controllo e gestione.

Secondi 45’ non del tutto spettacolari soprattutto a causa delle continue interruzioni da parte del direttore di gara, pertanto mister Gianclaudio Semeraro ha gettato nella mischia il classe 2006 Giuseppe Chiatante regalandogli il debutto assoluto tra i “grandi” all’età di quindici anni. Una sostituzione che incarna perfettamente il senso del progetto BS, nato per valorizzare i prodotti del proprio vivaio e iniziarli al calcio dilettantistico e professionistico, bruciando gli step dei campionati giovanili.

La compagine di mister Semeraro raggiunge così quota 6 punti e primato in classifica in coabitazione con la Virtus Calcio Mesagne, quest’oggi vittoriosa per 4-0 contro la Leone Soccer Tuturano.

Domenica prossima, 14 novembre, i biessini saranno impegnati ancora in trasferta sul campo dell’Audace Palagianello che quest’oggi ha ottenuto un punto in trasferta contro il Villa Castelli Calcio.

TABELLINO

Cellino San Marco- Bs Soccer Team Fasano: 0-2 (0-2)

Reti: Narciso 16’pt, Di Tano 20’pt

Cellino San Marco: Feri, Miccoli, Tafili, Gnaure, Chiriatti, Martina F., Lacirignola, Decupertinis, Cesano, Tommasi, Politi

A disposizione: Lacerignola, Blasi, Rizzo, Martina S., Esperti, Iaia, Badjie.

Allenatore: Elia

Bs Soccer Team Fasano: Lacirignola, Turrone, Ligorio (27’st Margaritondo), Rubino (1’st Cappitelli), Valentini, Angelini, Di Tano (17’st Dibari), Greco 41’st Chiatante), Narciso (17’st Cofano), Sibilio, Campanella.

A disposizione: Gallo, Natola, Schena.

Allenatore: Semeraro

Ammoniti: Rubino, Narciso e Cofano (BS); Martina F. e Chiriatti (C)

Note: espulso Tommasi (C) per doppia ammonizione

Arbitro: Messa di Brindisi