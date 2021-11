Trasferta a Cellino San Marco per la Bs Soccer Team Fasano

Metabolizzata la vittoria al debutto contro il Valesio Sport Torchiarolo, la Bs Soccer Team Fasano è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di campionato di Terza Categoria Brindisi.

I biessini saranno di scena a Cellino San Marco domani, domenica 7 novembre, con fischio d’inizio alle 14.30, la gara si disputerà presso il Campo Comunale “A. Brigante” della città messapica.

I rossoverdi brindisini sono reduci dalla sconfitta in esterna per 2-1 sul campo del Leone Soccer Tuturano: dopo essere passati in vantaggio, i prossimi avversari della BS si sono fatti rimontare dagli avversari e sono usciti sconfitti dal comunale di via Colemi.

In casa BS regna sovrana l’umiltà e la cultura del lavoro. Le 5 reti al Valesio Sport Torchiarolo non devono assolutamente far abbassare la guardia ai fasanesi e a tal proposito mister Semeraro suona la carica: «Vietato sottovalutare l’avversario – dice mister Semeraro – abbiamo avuto dimostrazione durante la scorsa gara che ci sono tanti giovani motivati e pronti a mettersi in mostra. Contrariamente a quello che si dice in giro, la Terza Categoria di oggi non è più come quella di una volta, adesso tutte le squadre sono attrezzate e si allenano bene pertanto l’umiltà e la consapevolezza nei nostri mezzi devono tracciare la strada del nostro percorso. Non ammetto passi falsi perché il nostro obbiettivo è quello di vincere il campionato e dobbiamo farlo non con presunzione ma perché ci crediamo tantissimo e faremo di tutto per arrivare primi in classifica».

Arbitro della gara sarà il signor Luca Messa della sezione di Brindisi.