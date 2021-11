“Il Fasano Siamo Noi”, resoconto assemblea dei soci 2021

Si è tenuta venerdì 29 ottobre, presso il CiaiaLab di Fasano, l’Assemblea ordinaria dei soci de Il Fasano Siamo Noi. Tre i punti all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020/21, Approvazione Bilancio Preventivo 2021/22, Comunicazione ai soci.



«Veniamo da due anni difficili, a causa della pandemia, che abbiamo cercato di affrontare nel migliore dei modi come associazione” ha introdotto il presidente Ignazio Lovecchio.



Sono state poi illustrate le entrate e le uscite finanziarie dello scorso anno, quali tesseramenti, donazioni ma anche costi gestionali, spese bancarie e organizzazione di eventi. Approvato all’unanimità dei presenti (18) il rendiconto per l’esercizio 2020/2021 con un saldo positivo di €2.128,86.

Successivamente i soci hanno potuto venire a conoscenza dei progetti futuri del sodalizio come il sostegno al settore giovanile consistente soprattutto nell’acquisto di un pulmino per gli spostamenti dei ragazzi, insieme all’idea di aprire un vero e proprio store per il merchandising biancazzurro. Si prevede quindi un utile di circa €5.000,00.



“Il Fasano Siamo Noi è simbolo di azionariato popolare che dovrà ora diventare partecipazione popolare. Abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari” è stato l’appello del presidente.

Ma la curiosità dei soci si è poi spostata sulla questione della riapertura dello Stadio “Vito Curlo”, ora impegnato in lavori di riqualificazione del manto erboso. L’intervento dell’assessore Giuseppe Galeota ha infatti sottolineato lo stato dei lavori che dovranno essere ultimati, secondo il cronoprogramma, entro la fine del mese di novembre.



La serata si è conclusa con un momento conviviale, occasione per confrontarsi sulle prossime trasferte.