Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione della prima squadra della Bs Soccer Team Fasano, in vista dell'inizio del campionato di Terza Categoria fissato per domenica 31 ottobre.

La conferenza si terrà giovedì 28 ottobre alle ore 19.00 presso la Sala di rappresentanza del Comune di Fasano, a Palazzo di Città, e verranno presentati alla stampa il progetto e la rosa di calciatori tesserati che prenderanno parte al campionato.

Durante la conferenza interverranno:

- Gianclaudio Semeraro, presidente e allenatore Bs Soccer

- Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano

- Laura De Mola, in rappresentanza della Block Shaft (main sponsor Bs Soccer)

- Michele Valentini, capitano Bs Soccer.