La Bs Soccer Team Fasano a Trigoria per una reunion con l’As Roma Academy

Rinnovata anche per la stagione calcistica 2021.2022 la partnership tra la Bs Soccer Team Fasano e l’As Roma Academy.

La scuola calcio del presidente Semeraro e l’ASD Fabrizio Miccoli saranno le uniche due realtà pugliesi dove i dirigenti giallorossi focalizzeranno la loro attenzione e il loro lavoro alla ricerca dei futuri talenti pronti ad essere portati nel settore giovanile della squadra della Capitale.

Mercoledì 20 ottobre, nella “Sala Champions” di Trigoria, si è svolta una riunione in cui sono state aggiornate e rinnovate le linee guida per tutte le scuole calcio del circuito AS Roma Academy. Presenti per la Bs Soccer Team Fasano il presidente Semeraro e il General Manager Paolo Gialluisi.

La riunione è stata condotta dal dirigente giallorosso Bruno Banal che per l’occasione ha sostituito Bruno Conti, campione del mondo ’82 e attualmente responsabile della Roma Academy, assente a causa di un’influenza ma che ha comunque voluto dare il suo saluto e il suo contributo per via telematica.

Presenti anche Gabriele Pallone e Simone Sabbatini, allenatori del settore giovanile As Roma, Alessandro Rubinacci, soprannominato “Mister Talent Scout”, e il segretario generale Paolo Franceschi.

I dirigenti giallorossi hanno esposto alle scuole calcio tutte le direttive e le linee organizzative per la corrente stagione calcistica: periodicamente, durante le partite di campionato e durante gli allenamenti, lo staff tecnico As Roma Academy sarà presente al centro sportivo “Arena degli Ulivi” per visionare tutti i talenti scuola BS. Individuati i profili più interessanti, essi saranno selezionati direttamente per un provino a Trigoria dove verranno poi esaminati dallo staff tecnico giallorosso al completo.

Un altro anno di collaborazione di alto profilo per la Bs Soccer Team Fasano che ha nel suo DNA il lavoro improntato al professionismo e la mentalità di pensare in grande.

Perché soltanto puntando in alto e vivendo la propria passione con ambizione è possibile raggiungere i propri obbiettivi e ottenere risultati vincenti.