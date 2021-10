Bs October Cup, la prima edizione del nuovo torneo regionale targato Bs Soccer Team Fasano

Si prospetta un’altra grande giornata di sport in casa Bs Soccer Team Fasano.

Domani, domenica 24 ottobre, si terrà la prima edizione del “Bs October Cup”, un torneo a carattere regionale che si svolgerà da mattina a sera all’Arena degli Ulivi alias centro Bs Sport Fasano in Contrada San Pietro, Strada Comunale Scanzossa.

Un torneo che si può definire matrioska in quanto all’interno del contesto dello stesso si svolgeranno contemporaneamente sei tornei, tre al mattino e tre durante il pomeriggio, di calcio a 8, di calcio a 7 e di calcio a 5 femminile.

Durante la mattina saranno impegnate le categorie Esordienti età mista 2009/2010 (a 8), Primi Calci 2013/2014 (a 5+1), Piccoli Amici 2014/2015 (a 5+1).

Sempre durante la mattinata si terrà un Open di calcio a 5 femminile dove saranno impegnate le piccole calciatrici della Bs Women, academy inaugurata dal presidente Semeraro proprio all’inizio di questa nuova stagione sportiva 2021.2022.

Nel pomeriggio invece scenderanno in campo gli Esordienti 1° anno 2010 (a 8), Pulcini Età Mista 2011/2012 (a 7) e i Pulcini 1° anno 2012 (a 7).

Il centro BS Sport si prepara ad accogliere tutti i piccoli calciatori e i loro accompagnatori per trascorrere all’insegna della spensieratezza e della costruttività una bella domenica di calcio, portando in alto la bandiera del gioco del calcio e dei suoi valori.

A tal proposito, l’organizzazione informa che sarà possibile usufruire dell’area ristoro del centro Bs Sport Fasano (Bs Cafè) sia per la prima colazione, per gli aperitivi che per il pranzo della domenica con hamburger, piadine, panini e pucce. Per l’occasione saranno allestiti gli stand della carne alla brace e delle crêpes dolci.

L’idea ovviamente è quella di accogliere con grande senso di ospitalità tutti gli iscritti e fornire loro ogni comfort per tutte le loro esigenze, in modo da scrivere l’ennesima bella pagina di sport non solo per la Bs Soccer Team ma per tutta la città di Fasano.