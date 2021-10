Sconfitta per il Fasano contro il Bitonto

Brutta sconfitta quella incassata dal Fasano contro la capolista Bitonto.

Il match, disputato in casa della capolista, è terminato con un 3-0 a favore della squadra di De Luca che si conferma in cima alla classifica del Girone H alla 7^ Giornata di Campionato.

BITONTO-FASANO 3-0

Bitonto (4-2-3-1): Lonoce; Silvio Colella, Lanzolla, Danilo Colella, Colaci; Biason (C) (36' st Petta), Manzo; Palumbo (36' st Mariani), Guadalupi (22' st Montinaro), D'Anna (14' st Triarico); Santoro (40' st Genchi). A disp.: Martellone, Taurino, Radicchio, Guarnaccia. All.: De Luca.

Fasano (4-2-3-1): Suma; Del Col, Camara, Capomaggio, Assoumani (37' st Bianco); Bernardini (C), Lucchese (14' st Gomes Forbes); Battista (40' st Losavio), Calabria (18' st D'Addabbo), Calemme (10' st Richella); Prado Fusero. A disp.: Ceka, Mucedero, Colabello, Sibilla. All.: Mosca.

Arbitro: Di Nosse (Nocera Inferiore).

Assistenti: Savino (Napoli) e Ferraro (Frattamaggiore).

Reti: 27' Santoro, 75' Montinaro, 93' Genchi.

Note: ammoniti Colaci, Lanzolla (B); Camara, Capomaggio, Assoumani, Gomes Forbes (F). Recupero: 2' pt, 6' st.