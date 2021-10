Ottimo pari dell’Atletico Pezze a Castellana Grotte

Nella terza giornata del Campionato di Prima Categoria Pugliese, Mister Vito Cardone recuperava alcuni degli infortunati e disegnava una difesa a 4 con Orlando a sinistra, Cardone G. e Fanizza centrali, Palmisano a destra, a centrocampo Musa, Trisciuzzi e Tauro in avanti Cardone L. e Pertosa a supporto di Schiavone.

La cronaca.

Una partita difficile, sotto una pioggia battente vedeva la compagine biancazzurra predominare nel primo tempo, andando in vantaggio già al terzo minuto con una punizione defilata dalla sinistra di Pertosa. I ragazzi di Mister Cardone macinavano gioco schiacciando la formazione del Castellana nella propria area, con un pressing alto, volto a neutralizzare le trame di gioco avversarie. Musa e compagni tenevano botta creando un altro paio di occasioni, cercando di sfruttare anche i calci d’angolo su uno dei quali capitan Fanizza, di testa, mandava la palla di poco fuori a portiere battuto. Sembrava la giornata ideale per portare a casa i tre punti, ma la legge dell’ex era pronta a punire. Scoccava il minuto 33 quando in un capovolgimento di fronte una palla filtrante metteva l’ex Spinosa difronte all’ottimo Lacirignola che veniva superato in uscita alla sua sinistra. Si rientrava così negli spogliatoi sull’ 1 a 1.

Nel secondo tempo il Castellana entrava in campo con piglio più deciso. Mister De Luca spostava il veloce Fornaro sul fronte destro del Pezze, sfruttando gli spazi che lasciava Palmisano nelle sue proiezioni offensive, la verve del numero 10 castellanese creava qualche apprensione ma, le sue conclusioni non impensierivano Lacirignola. Un suo cross metteva nuovamente Spinosa solo difronte alla porta, ma questa volta il gol veniva annullato per evidente fuorigioco. Subito dopo Leo Cardone imbeccato da Musa cercava l’allungo in area ma era anticipato dal portiere di casa. I cambi nel Pezze non sortivano l’effetto desiderato e solo due conclusioni di Ruggieri e Bagorda non impensierivano l’estremo del Castellana. La partita volgeva quindi al termine con gli ultimi assalti dei padroni di casa e l’espulsione per doppia ammonizione di Cassano, capitano del Castellana. .

Un ottimo punto per l’Atletico che smuove la classifica e fa ben sperare per il prosieguo del Campionato che vedrà la compagine del Presidente Cardone giocare domenica prossima in casa contro il Lizzano dopo il turno infrasettimanale di Coppa Puglia, giovedi 14 ottobre, quando è atteso, sempre tra le mura amiche, l’Atletico Martina.

Tabellino:



MARCATORI: A. Pertosa (A), A. Spinosa (C).



CALCIO CASTELLANA: M. D'Aprile, A. Ivone, D. Cassano, A. Longo, F. Caramia (↓), A. Schena, V. Giorgio (↓), M. Mastellone (↓), A. Spinosa (↓), D. Fornaro, P. Ignazzi (↓)

A disposizione: N. Gassi, M. Clemente (↑), N. Manghisi, D. Mastroscianni, M. Polignano (↑), R. Sabatelli (↑), L. Nitti (↑), O. Niang (↑)

All: Vanni De Luca



ATLETICO PEZZE 2011: A. Lacirignola, G. Orlando, G. Cardone, V. Palmisano, G. Fanizza, M. Tauro (↓), L. Cardone, F. Trisciuzzi (↓), M. Schiavone (↓), A. Pertosa (↓), N. Musa (↓)

A disposizione: G. Mirenda, P. Bagorda (↑), D. Rosati (↑), A. Rubino, M. Olive (↑), Martellotta Francesco, G. Dell'Acqua (↑), A. Ruggieri (↑)

All: Cardone Vito



AMMONITI: M. Mastellone (C), D. Fornaro (), G. Fanizza (A)

ESPULSI: D. Cassano (C)