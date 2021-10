La BS Soccer Team Fasano continua il suo pre-campionato con un’amichevole contro l’Atletico Pezze

Continuano i lavori in casa BS Soccer Team Fasano in vista del debutto nel campionato di Terza Categoria.

Il neo-nato sodalizio di mister Gianclaudio Semeraro, che dopo anni dedicati alla formazione dei più piccoli ha deciso di lanciarsi in questa nuova ed entusiasmante sfida tra i grandi, se la vedrà in amichevole contro l’Atletico Pezze, squadra della vicina frazione allenata da mister Vito Cardone e iscritta al campionato di Prima Categoria.

Test decisamente impegnativo per la BS che dovrà affrontare una squadra di ben due categorie superiori e che sarà utilissimo per testare il grado di preparazione atletica e di maturità tattica dopo queste intense settimane di duro lavoro.

Non è la prima volta che i biessini dovranno vedersela con squadre più esperte.

Nel corso dell’estate 2021 infatti i ragazzi di Semeraro hanno affrontato in due occasioni prima la Polimnia Calcio, squadra polignanese iscritta al campionato di Promozione, e poi l’ASD Ostuni 1945, militante nel campionato di Eccellenza. I due test amichevoli hanno visto la BS trionfare contro la Polimnia per 5-2 e perdere contro l’Ostuni: in quest’ultima occasione la BS Soccer Team Fasano riuscì a mantenere la proprio porta inviolata per ben 45’, salvo poi cedere nella ripresa. A ogni modo, un risultato straordinario data la differenza di categoria e dato l’elevato numero di under schierato da mister Semeraro in entrambe le occasioni.

Grande entusiasmo da parte di mister Semeraro, presidente BS Sport Fasano e allenatore BS Soccer Team, che è pronto a dare il via a questa nuova esperienza: «Sono soddisfatto di questo pre- campionato e stiamo lavorando per farci trovare pronti per l’inizio della Terza Categoria. Chi mi conosce sa che vivo di sfide e che questo progetto della prima squadra della BS Soccer Team Fasano è stato costruito affinché sia un progetto vincente. Siamo una squadra giovane, motivata, composta da tanti ragazzi che ho avuto l’onore di crescere sin da bambini e che ora sono pronti a mettersi in mostra».

L’appuntamento è dunque nella serata di giovedì 7 ottobre, alle ore 21.00, al centro sportivo “BS Sport Fasano” in Contrada San Pietro, Strada Comunale Scanzossa.

Nei prossimi giorni la società fasanese divulgherà le informazioni relative alla rosa e alla conferenza stampa di presentazione della squadra.