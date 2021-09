Il calcio a 11 a tinte rosa sbarca finalmente a Fasano grazie alla BS Sport, ormai un punto di riferimento per tutti gli sportivi fasanesi e pugliesi.

Il movimento calcistico femminile, già ampiamente consolidato in realtà importanti a livello nazionale (Juventus, Roma, Milan, Inter e Napoli su tutte), è sempre più in espansione. Grazie anche ai successi della Nazionale femminile di calcio, tante ragazze hanno voluto approcciarsi a questo sport che per anni è stato considerato prettamente maschile ma che per fortuna ha avuto una sua evoluzione, fino ad arrivare ai campionati, alle competizioni europee e alle formazioni interamente femminili.

Sabato 18 settembre, presso il centro sportivo BS Sport Fasano, si è tenuto un Open Day per presentare il “BS Woman Fasano Calcio a 11”, progetto riservato alle giovani aspiranti calciatrici dai 6 ai 16 anni. Diverse piccole fasanesi hanno avuto modo di presentarsi e tirare i primi calci al pallone con le allenatrici che seguiranno il percorso di crescita delle Bs Women. Si tratta della ex giocatrice argentina Yamila Garcia, calciatrice professionista con un passato nel Racing Club e nel Calcio a 5 femminile, e Anna Laera, storico capitano di Real Five Fasano e Dona Five Fasano.

Ancora un’altra ambiziosa avventura per mister Gianclaudio Semeraro, presidente della Bs Sport Fasano, che ha deciso di offrire gratuitamente la scuola calcio femminile a tutte coloro che sentono di avere passione e inclinazione per “il mondo del pallone”.

«Lo scopo è quello di formare tecnicamente e umanamente tante piccole calciatrici e farle arrivare nel mondo del professionismo – spiega il presidente Semeraro – dato che siamo affiliati Roma Academy e quindi lavoriamo a filo diretto con i settori giovanili giallorossi. La Bs Women Fasano sarà gratuita, il nostro obbiettivo è quello di far avvicinare a questo meraviglioso sport quante più ragazze possibili. Con loro il mondo BS si allarga e diventa sempre più una piccola cittadina dello sport, per entrambi i generi».

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare il numero 327 0636057.