Un altro argentino in maglia biancazzurra: il centrocampista Galo Capomaggio

Un centrocampista di 190 centimetri per la mediana dell’U.S. Città di Fasano. Il club biancazzurro ha tesserato Galo Capomaggio.

Ventiquattro anni, nato a La Plata il 25 febbraio 1997, argentino con passaporto italiano (i nonni erano originari di Cuneo) arriva dallo Scalea (Eccellenza calabrese) con cui è stato tesserato per due stagioni e ne era il punto cardine del centrocampo (anche 2 reti realizzate). In Italia era arrivato, sempre in Calabria, nella Stilese altro club di Eccellenza per disputare il campionato 2018/19. Agli inizi di carriera, dopo le giovanili nell’Estudiantes de La Plata, ha giocato nella terza serie argentina.

“Sono approdato in una bella piazza, come società, tifoseria, squadra e ambiente - dice il centrocampista – c’è gran voglia di fare bene. Qui ci sono già tre miei connazionali e mi sono subito ambientato. La considero una grande occasione per crescere ulteriormente come calciatore in un campionato avvincente e difficile come il girone H di serie D, il migliore d’Italia, con tante compagini forti. Le mie caratteristiche sono quelle di un centrale di centrocampo, piede destro, a cui piace contrastare e impostare il gioco.

Dopo gli arrivi dei difensori Gorzelewski, Callegari e Del Col, sarà il quarto argentino a disposizione di mister Beppe Mosca.