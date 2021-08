Altra conferma 2003 in casa biancazzurra: il centrocampista Stefano Taddeo

Dopo Calabria, un’altra conferma classe 2003 in casa U.S. Città di Fasano: si tratta del centrocampista Stefano Taddeo che va ad arricchire il reparto under a disposizione del tecnico Beppe Mosca.

Nato a Monopoli il 23 maggio 2003, fasanese doc come il compagno di squadra Francesco Losavio, inizia la sua carriera calcistica nella BS Soccer Team; la scorsa estate il passaggio alla Juniores biancazzurra. Sospeso il campionato a causa del Covid, viene aggregato alla prima squadra di mister Costantini che lo conosce bene per averlo allenato nella Juniores. Il debutto in serie D ad Aversa, il 28 marzo 2021. Poi altre due presenze, ad Andria e Nardò, per un totale di 66’ giocati.

«Quest’anno non vedo l’ora di esordire al Curlo - dice Taddeo, che può essere impiegato da mediano o mezzala - c’è l’obbligo di schierare almeno un 2003 e quindi spero di ritagliarmi uno spazio maggiore. Si è già formato un bel gruppo e stiamo lavorando bene nel ritiro di Camiglatello Silano. Il nostro obiettivo è di partire bene, a differenza dello scorso campionato e regalare tante soddisfazioni alla nostra tifoseria».

Ancora insieme, Stefano!