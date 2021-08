Una punta centrale under alla corte di mister mosca: Giacomo D’Addabbo

Un giovane attaccante under alla corte di mister Beppe Mosca. L’U.S. Città di Fasano ha tesserato il quasi 19enne Giacomo D’Addabbo.

Nato a Bari il 27 ottobre 2002, prima punta possente (alto 188 cm), arriva dal Gravina dove nella scorsa stagione, nel girone H di serie D, ha totalizzato 14 presenze. Cresciuto calcisticamente nella Virtus Ludi Bari, passa nelle giovanili del Monopoli. Dopo l’Under 15 con il club biancoverde, nel 2018 dall’Under 17 va in prestito alla Sampdoria U.17 e rientra a Monopoli nell’annata calcistica successiva. L’anno scorso il passaggio alla formazione murgiana dove disputa il primo campionato di serie D.

«Sono contentissimo della scelta - dice - Fasano è una piazza molto importante del calcio pugliese, con una tifoseria passionale. Non ho giocato con nessuno dei nuovi compagni, ma conosco mister Costantini e il preparatore dei portieri Cimino che era con me a Gravina. Sono una prima punta ma qualche volta ho giocato anche da attaccante esterno. Non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia. Obiettivi? Contribuire a portare il Fasano più in alto possibile e, a livello personale, giocare il maggior numero di partite e, ovviamente, segnare».

Benvenuto, Giacomo!