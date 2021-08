L’U.S. Città di Fasano parte per il ritiro a Camigliatello Silano

Si parte! Mancano poche ore alla partenza dell’U.S. Città di Fasano per il ritiro di Camigliatello Silano, località a 261 km. da Fasano dove la squadra si preparerà da domani 17 a domenica 29 agosto. La comitiva biancazzurra si ritroverà in mattinata allo stadio “Vito Curlo” alle ore 7,45 e alle 8,30 salirà sul pullman che la condurrà nel centro della Sila. L’arrivo è previsto per le 12,30 circa. Dopo il pranzo e un paio di ore di riposo, nel pomeriggio la squadra sosterrà una seduta di allenamento. Questa mattina, parte dello staff ha già raggiunto la sede del ritiro, a bordo di un furgone carico di materiale tecnico e di un’auto.

Giocatori, tecnici e staff organizzativo/logistico alloggeranno all’Hotel La Fattoria, della famiglia Parrilla, confortevole struttura situata ad un paio di chilometri dal centro di Camigliatello, rinomata località montana del comune di Spezzano della Sila, a 33 km. da Cosenza ed a 1.271 metri di altitudine.

Ecco l’elenco dei 24 calciatori convocati (tra parentesi l’anno di nascita degli Under):

PORTIERI

1 - Alessio LEONE (2004)

2 – Dennis SANSONE (2002) - aggregato

3 - Dario SUMA (2001)

DIFENSORI

4 – Paolo BIANCO (2003)

5 - Rodrigo CALLEGARI

6 - Papa Bamory CAMARA (2001)

7– Kevin CARBOTTI (2003)

8 – Davide CONVERSANO (2003)

9 - Franco GORZELEWSKI

CENTROCAMPISTI

10 – Giorgio BERNARDINI

11 – Emanuele CALABRIA (2003)

12 – Ciro LUCCHESE

13 – Andrea MUCEDERO (2002)

14 – Alessio RIZZO

15 – Alessandro SIBILLA (2002)

16 – Stefano TADDEO (2003)

ATTACCANTI

17 – Ignazio BATTISTA

18 – Luigi CALEMME

19 – Vincenzo CORVINO

20 – Giacomo D’ADDABBO (2002)

21 – Ivan FORBES GOMES

22 – Francesco LOSAVIO (2001)

23 – Vincenzo RICHELLA

24 – Francesco TROVE’ (2002)

STAFF

Vicepresidente: Leonardo CUSTODERO

Direttore generale: Angelo CIPULLI

Mister Giuseppe MOSCA (all. 1^ squadra)

Mister Vito COSTANTINI (all. Juniores nazionale)

Mister Alfredo CIMINO (prep. portieri)

Prof. Luigi D’ORIA (prep. Atletico)

Collaboratore: Vito CALAMO

Massaggiatore: Dario FAGGIANA

Magazziniere: Mimmone CARAMIA

ALLENAMENTI CONGIUNTI

La squadra disputerà tre/quattro allenamenti congiunti, i primi due in questa settimana, entrambi sul campo di Camigliatello, adiacente alla struttura. Giovedì 19 avversario la Rappresentativa locale Valle del Trionto (ore 17), domenica 22 la formazione della Paolana (Eccellenza calabrese), sempre alle 17.