Altro innesto in difesa e nel parco under: Paolo Bianco, arriva dal Lecce

Altro innesto per la retroguardia e nel parco under tre le fila biancazzurre. L’U.S. Città di Fasano si è assicurata le prestazioni del difensore Paolo Bianco.

Esterno sinistro, nato a Casarano il 23 maggio 2003, è cresciuto calcisticamente nella Soccer Dream Parabita per passare nel 2019/20 all’Under 17 del Lecce (10 presenze) e nella stagione seguente alla Primavera giallorossa.

“Sono molto contento di arrivare in questa piazza e in una società che valorizza i giovani - dice il 18enne calciatore salentino, acquisito a titolo definitivo - sarà il mio primo campionato da senior. Nella passata stagione, quando ero al Lecce, a gennaio mi sono fermato per infortunio. Ora ho ripreso e mi sento bene, sono carico e mi sono subito trovato a mio agio con i miei nuovi compagni”.

Benvenuto, Paolo!