Un rinforzo per il centrocampo e tra gli under: Alessandro Sibilla

Un rinforzo per il centrocampo e nel reparto under in casa biancazzurra. L’U.S. Città di Fasano ha tesserato Alessandro Sibilla, 19 anni.

Nato a San Giorgio Jonico (Ta) il 31 maggio 2002, cresciuto nel settore giovanile del Lecce dove ha giocato sino alla Primavera e alla Berretti, il promettente prospetto nella seconda parte della scorsa stagione ha esordito in serie D con il Brindisi, totalizzando 8 presenze.

«Ho già assaggiato il girone H e mi sono reso conto di quanto sia tosto – dice il neo-biancazzurro – mi sto allenando da qualche giorno con i miei compagni e ho trovato un gran bell’ambiente. Con i miei colleghi di reparto, il capitano Bernardini e Lucchese, c’è già una buona intesa. Il mio ruolo: nella mia breve carriera ho giocato sia in mediana, da regista, che da trequartista. Mi auguro di dare tutto il mio contributo per le fortune del Fasano».

Benvenuto, Alessandro!