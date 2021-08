Un giovane colosso per la difesa: confermato Papa Bamory Camara

Un giovane colosso per la retroguardia: il difensore under Papa Bamory Camara, 20 anni il prossimo 11 settembre, sarà un calciatore dell’U.S. Città di Fasano anche per la prossima stagione.

Nato a Bamako in Mali, doppio passaporto (maliano e senegalese), centrale e all’occorrenza terzino destro dal fisico imponente (188 cm), il classe 2001 nella scorsa stagione si è messo in evidenza in maglia biancazzurra, segnalandosi tra i migliori difensori under del girone H di serie D, pur avendo giocato solo metà stagione. E’ arrivato a Fasano nel gennaio scorso dalla FC Messina dove nella stagione 2019/20 totalizzò 11 presenze e 1 gol. Con il Fasano invece nel campionato 2020/21 le presenze sono state 16, condite da 2 reti, entrambe nel vittorioso derby di Molfetta.

“Sono molto contento di essere tornato - le prime parole appena arrivato al “Curlo” per il suo primo giorno di allenamento - qui a Fasano mi sono trovato molto bene e ringrazio la società per come mi ha accolto e per quest’altra opportunità. Il mio ruolo preferito? Gioco dove dice il mister. Credo che faremo un ottimo campionato. Obiettivi? Arrivare a giocare nei professionisti, magari con il Fasano”.

Quello di Camara è il terzo innesto in difesa per mister Beppe Mosca, dopo gli arrivi degli argentini Franco Gorzelewski e Rodrigo Callegari.

Ancora insieme, Papa!