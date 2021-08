Un’altra conferma per la porta: Alessio Leone resta in biancazzurro

Dopo Suma, arriva un’altra conferma per la porta dell’U.S. Città di Fasano. Resterà in biancazzurro Alessio Leone.

Nato a Copertino (Lecce) il 15 dicembre 2004, cresciuto calcisticamente nel Salento Football, è arrivato a Fasano nella scorsa stagione per difendere i pali della formazione Juniores ed essere aggregato alla prima squadra. Solo quattro partite disputate, poi lo stop causa Covid-19, quindi una stagione vissuta come terzo portiere e senza scendere in campo. Leone vuole rifarsi quest’anno, innanzitutto nel campionato nazionale Juniores.

«Non è bello stare quasi per un’intera stagione senza giocare - dice - non vedo l’ora che inizi il campionato. Qui mi trovo benissimo, non conosco tutti i nuovi compagni ma in questi primi giorni di lavoro ho notato che c’è una bella armonia e questo fa ben sperare sulla formazione di un gruppo coeso». Ha ancora 16 anni (e qualche mese) e un sogno: “Arrivare fra i professionisti, magari in serie A…”.

Ancora insieme, Alessio!