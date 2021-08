Tra i pali ci sarà ancora lui: confermato il portiere Dario Suma

Tra i pali dell’U.S. Città di Fasano ci sarà ancora lui.

Il portiere Dario Suma vestirà biancazzurro per la quarta stagione di fila. Quasi vent’anni (è nato a Ceglie Messapica il 25 ottobre 2001, dunque ancora under), alto 189 centimetri, è arrivato a Fasano nel 2018/19, primo campionato in D dopo la promozione dall’Eccellenza conquistata nell’annata precedente. Sei le presenze, che sono diventate 32 in quella successiva. Nello scorso campionato Suma ha difeso la porta 30 volte.

«Sarà il mio quarto anno in questa piazza e sono molto felice - dice il numero 1 - qui c’è una tifoseria calda, che ti sta vicino e che l’anno scorso ci è mancata tantissimo. Sono motivato come se fossi all’inizio della mia avventura in maglia biancazzurra. La società sta facendo acquisti di rilievo. I ritorni di Corvino e Forbes sono importanti anche per la coesione del gruppo, come la conferma di capitan Bernardini. Speriamo di partire con il piede giusto e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi».

Quella di Suma, è la terza conferma nella rosa dopo il centrocampista Bernardini e l’attaccante 2001 Losavio.