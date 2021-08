Primo giorno di lavoro della stagione 2021/22 per l’U.S. Città di Fasano che dal 19 settembre sarà impegnata nel quarto campionato consecutivo di serie D (il 12 turno preliminare di Coppa Italia). Staff tecnico e calciatori si sono ritrovati sul campo del “Vito Curlo” per il raduno, dopo aver espletato le procedure burocratiche di rito.

Ascoltato il discorso di saluto del presidente Franco D’Amico e del vice Leonardo Custodero (presenti anche l’altro vice Pino Avezzano Comes, il presidente dell’Associazione “Il Fasano siamo noi”, Ignazio Lovecchio e tutta la dirigenza) i 31 calciatori hanno iniziato a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Beppe Mosca e del suo staff che saranno presentati agli organi d’informazione prima della partenza per il ritiro a Camigliatello Silano, fissata per martedì 17. Corsa, esercizi atletici e lavoro con la palla nella prima giornata, chiusa dopo quasi due ore con una partitella a ranghi misti in cui il tecnico ha osservato soprattutto i ragazzi under, mentre i senior lavoravano a parte. Presente in tribuna anche un gruppetto di sostenitori appartenenti al tifo organizzato che hanno esposto uno striscione e a fine allenamento hanno chiesto a tutti il massimo impegno per onorare la maglia biancazzurra.

Ieri seconda giornata di allenamenti, sempre dalle 17,30, allo stadio “Curlo” che resterà a disposizione della società sino al 14 (dopo Ferragosto inizieranno i lavori per il rifacimento del terreno in erba artificiale).