Secondo rinforzo argentino per la difesa dell’U.S. Città di Fasano: arriva Rodrigo Callegari

Secondo rinforzo argentino per la difesa dell’U.S. Città di Fasano.

La società presieduta da Franco D’Amico ha tesserato il centrale Rodrigo Callegari Torre, 24 anni (è nato a Buenos Aires il 22 giugno 1997), di nazionalità argentina con passaporto spagnolo e quindi comunitario. Alto 184 centimetri, mancino, nell’ultima stagione ha giocato con il Lanusei, formazione sarda di serie D piazzatasi al settimo posto nel girone G, totalizzando 32 presenze e 2 gol. È cresciuto nel vivaio del San Telmo dove ha giocato per cinque stagioni in Primera B metropolitana (campionato corrispondente alla serie C italiana), disputando oltre 60 gare (4 reti) ed esordendo anche nella Copa Argentina, prima del trasferimento in Italia.

«Sono felice di essere approdato in una società importante come questa - dice - avevo avuto una proposta da un club della serie B finlandese, ma quando il mio procuratore mi ha prospettato l’ipotesi Fasano non ho avuto dubbi. Sono argentino e mi piacciono le piazze con tifoserie calde. Ho già visitato lo stadio e mi è piaciuto molto. Lo immagino già pieno di tifosi, anche se le prime partite interne le disputeremo su un altro campo per via dei lavori. Misurarmi nel girone H, il più difficile della serie D, mi dà ancora più stimoli e sono contento di ritrovare il mio connazionale Gorzelewski con cui ho giocato qualche partita nel Lanusei».

Benvenuto, Rodrigo!