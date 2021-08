Al via la stagione dell’U.S. Città di Fasano, oggi raduno al “V. Curlo”

Inizia oggi, giovedì 5 agosto, la stagione 2021/22 dell’U.S. Città di Fasano.

La squadra si radunerà allo stadio comunale “Vito Curlo” alle ore 15,45. Dopo un primo ciclo di tamponi e i test fisici, seguirà il saluto del presidente Franco D’Amico e della dirigenza e alle 17,30 i ragazzi scenderanno in campo. Le porte del “Curlo” saranno aperte: un’occasione importante per i tifosi che potranno incoraggiare i giocatori in vista di una stagione che si annuncia molto impegnativa, considerando che sarà l’unico giorno di allenamento dei biancazzurri in città e che dalla prossima settimana è previsto il via dei lavori per il rifacimento del terreno di gioco in erba artificiale (il termine è previsto entro 90 giorni).

Da venerdì 6 a sabato 14 infatti la squadra effettuerà il pre-ritiro al “Comunale” di Alberobello: le sedute di allenamento sono in programma dalle ore 17,30. Dopo due giorni di pausa a Ferragosto, martedì 17, in mattinata, è prevista la partenza per Camigliatello Silano, provincia di Cosenza, sede del ritiro. La comitiva biancazzurra resterà nella località calabrese sino al 29 agosto e disputerà tre/quattro partite amichevoli.