Seconda conferma: ancora biancazzurro l’attaccante fasanese Losavio

Dopo capitan Bernardini, l’U.S. Città di Fasano ufficializza la seconda conferma per la stagione 2021/22. Si tratta dell’attaccante Francesco Losavio: esterno o seconda punta di 174 cm, fasanese doc nato il 7 dicembre 2001, farà parte della pattuglia degli under a disposizione di mister Mosca.

Sarà il suo secondo campionato in maglia biancazzurra, dopo averla indossata per la prima volta nella seconda parte della scorsa stagione. Arrivato a gennaio, Losavio ha totalizzato 11 presenze, segnando una rete (nel 2-2 al “Fanuzzi” di Brindisi). Cresciuto nella BS Soccer Fasano, è passato alla Berretti della Virtus Francavilla che nel 2019 lo ha girato in prestito in serie D al Grumentum Val d’Agri (5 presenze).

“Essere l’unico fasanese in squadra mi rende orgoglioso - dice il giovane attaccante - spero di giocare il più possibile e di dare il mio contributo alla squadra in un girone difficile, composto da formazioni con giocatori molto forti. L’obiettivo è regalare tante gioie ai nostri tifosi”.

Ancora insieme, Francesco!