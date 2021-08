Primo rinforzo per la difesa: ecco l’argentino Franco Gorzelewski

Argentino, 25 anni, alto 184 cm, è il primo rinforzo per la difesa dell’U.S. Città di Fasano: il suo nome è Franco Gorzelewski. Nato a Buenos Aires il 6 giugno 1996, da papà polacco e mamma italiana (di origini calabresi), proviene dal Formia Insieme, squadra del girone G di serie D, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 24 presenze e 1 gol.

Cresciuto calcisticamente nell’Hurracan (Prima divisione argentina), arriva in Italia nel 2016 al Padova che lo gira all’Alcobendas Sport, club della terza serie spagnola. Rientrato in Argentina, nel gennaio 2017 passa alla Paganese, dove debutta in serie C. Svincolatosi dalla società campana, nel 2018 la prima esperienza nella serie D italiana con il Palazzolo (girone I, 6 presenze), prima di tornare in patria al Deportivo Santamarin. Nella stagione 2019/20 ancora un’esperienza in D con il Levico Terme (19 presenze). La scorsa estate si trasferisce al Lanusei dove gioca 4 partite e a gennaio 2021 passa al Formia.

Ora l’approdo a Fasano e per la prima volta nel girone H. Difensore centrale, piede destro, dice di trovarsi a suo agio sia nello schieramento a quattro che a tre. “Ho sentito parlare del Fasano degli argentini che ha fatto molto bene nella seconda parte dello scorso campionato - le prime parole del nuovo calciatore biancazzurro - così quando il mio procuratore mi ha prospettato questa possibilità non ho avuto dubbi. So che qui c’è una tifoseria molto passionale, un po’ come in Argentina dove si sente il calore del pubblico. Spero di farmi valere e di disputare insieme ai miei nuovi compagni un campionato importante, come si aspetta la società”.

Benvenuto, Franco!