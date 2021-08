Ciro Lucchese è biancazzurro: gran colpo per il centrocampo

Dopo la conferma di capitan Bernardini, primo importante colpo per il centrocampo dell’U.S. Città di Fasano. La società del presidente D’Amico ha tesserato Ciro Lucchese, 25 anni.

Nato a Grottaglie l’8 marzo 1996, il regista è reduce da due ottimi campionati con la Team Altamura: nell’ultima stagione ha totalizzato 23 presenze, nella precedente ha giocato 24 partite realizzando una rete (un autentico eurogol proprio contro il Fasano al “Curlo”). Cresciuto nel settore giovanile del Parma, nel 2014 passa dal Teramo alla Cavese (16 presenze e 2 gol) e nell’annata seguente si trasferisce al Campobasso, sempre in D (14 gare e 1 gol); poi nel suo curriculum Potenza (25 presenze), da novembre 2017 Team Altamura (12) e Palmese 1912 nella stagione 2018/19 dove va in campo 32 volte.

Lucchese si presenta a Fasano con grandi motivazioni: “Sono felice di essere arrivato in una piazza importante come questa e con una tifoseria passionale - le prime parole del nuovo centrocampista biancazzurro - in Puglia sinora ho giocato solo ad Altamura ma conosco bene il girone H, e posso dire che è il più tosto, non tanto a livello tecnico quanto di intensità e ambientale. Il mio ruolo? Sono il classico playmaker, preferisco giocare in un centrocampo a 3, ma l’importante è dare comunque il proprio contributo per disputare un campionato da protagonisti come nelle aspettative della società”.

Benvenuto, Ciro!