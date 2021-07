BS Soccer Team Fasano, Fabiano Ligorio è un nuovo calciatore del Lecce Under 15

La BS Soccer Team Fasano si conferma fucina di talenti e di giovani di belle speranze. Dopo una trafila di dieci anni con la maglia della BS, Fabiano Ligorio è ufficialmente approdato nella selezione under 15 del Lecce, squadra militante nel campionato di Serie B.

Attaccante classe 2007, Ligorio è stato accolto allo stadio “Via del Mare” di Lecce, insieme a mister Gianclaudio Semeraro, per la fatidica firma apposta sul contratto con non poca emozione e con lo spirito di riconoscenza per la grande famiglia BS.

«Sono molto felice di questa opportunità – dice Ligorio – che considero un po’ un grande premio dopo gli anni di sacrifici e di duri allenamenti. Mi sono sempre allenato con grande intensità senza mai risparmiarmi, in attesa che arrivasse la giusta opportunità. Il mio obbiettivo adesso è quello di dimostrare chi sono anche lontano da Fasano, affronterò questa nuova avventura con grinta e cattiveria agonistica ma sempre con la BS nel cuore. Dopo dieci anni è diventata la mia seconda famiglia e a tal proposito il mio più grande ringraziamento va a mister Gianclaudio Semeraro per avere sempre creduto in me e alla mia famiglia che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. Lavorerò duramente per ricompensarli dei sacrifici fatti per me».