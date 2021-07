Un’altra freccia per mister mosca: arriva l’attaccante Luigi Calemme

Arriva un’altra freccia per l’arco di mister Beppe Mosca.

L’U.S. Città di Fasano ha tesserato Luigi Calemme, attaccante esterno, 24 anni, nato a Napoli il 2 aprile 1997, che si metterà a disposizione del tecnico dal primo giorno del raduno, il 5 agosto. Nella scorsa stagione il brevilineo attaccante esterno/trequartista (alto 170 cm) si è diviso fra Taranto e Brindisi: 5 presenze nel club jonico, 20 e una rete da dicembre in poi con la maglia dei messapici. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli e della Mariano Keller, si è messo in evidenza con il Nardò nel campionato di serie D 2019/20, realizzando 9 gol in 26 gare. In precedenza due esperienze nella sua regione, la Campania, sempre in D, con la Sarnese (33 presenze e 5 gol) e con l’Ercolanese (33 gare e 6 reti).

Calemme è felice di poter indossare la maglia biancazzurra e rivela: “Già nella passata stagione, a dicembre, c’era stato un contatto, ma avevo dato la parola al Brindisi. Quest’anno, quando il presidente D’Amico mi ha chiamato, non ho esitato un attimo”. Il Fasano è riuscito a vincere la concorrenza di altre società: “Sì avevo altre richieste ma ho scelto Fasano, una piazza dal tifo passionale, spero di poter vedere presto tanta gente allo stadio. Dei nuovi compagni conosco già Corvino e Forbes, avendo giocato insieme a Taranto e Brindisi. Ho visto che il reparto offensivo è già ben assortito. Speriamo di fare tanti gol”.

Benvenuto, Luigi!