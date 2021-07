La conferma del capitano: Giorgio Bernardini sarà ancora biancazzurro

La conferma del capitano. Giorgio Bernardini, 23 anni, sarà un giocatore dell’U.S. Città di Fasano per il quinto anno consecutivo.

Nato a Lecce il 4 giugno 1998, cresciuto nel settore giovanile del club giallorosso, centrocampista, veste la maglia biancazzurra dalla stagione 2017/18, l’anno della vittoria del campionato di Eccellenza (due reti realizzate, con Omnia Bitonto e Aradeo). Poi tre stagioni in serie D per un totale di 72 presenze e 4 centri. Nello scorso campionato ha giocato 34 volte, mettendo a segno 3 gol e gli è stata affidata la fascia di capitano.

Bernardini è il giocatore simbolo del Fasano del presidente Franco D’Amico e il primo confermato tra i protagonisti della passata stagione. “Considerando anche il primo anno in Eccellenza, sono vicino alle 100 presenze con questa maglia – dice il capitano, nello scorso campionato impiegato anche come esterno destro del centrocampo a 5 – quando arrivai quattro anni fa non avrei mai immaginato di diventarne il capitano a 20 anni. Mi appresto ad affrontare la quinta stagione con la maglia biancazzurra e ne sono orgoglioso. La società si sta muovendo bene sul mercato, sono arrivati calciatori con i quali ho già giocato, come Corvino, Forbes e Richella. Ed è importante avere una solida ossatura nella rosa. Obiettivi? Fare meglio dello scorso anno”.

Ancora insieme, capitano!