Un altro ritorno: tesserato l’esterno portoghese Ivan Gomes Forbes

Fasano: è Ivan Manuel Forbes Gomes.

Calciatore molto duttile tatticamente, attaccante esterno ma anche laterale di centrocampo e all’occorrenza di difesa, 35 anni, nazionalità portoghese (è nato a Portimao il 1 dicembre 1986), si è legato per un’altra stagione ai colori biancazzurri, dopo averli indossati dal 2018 al 2020, totalizzando 59 presenze e 8 gol (di cui 7 nella stagione 2018/19). Nella scorsa annata calcistica è stato dapprima in forza al Massafra (Eccellenza) e da dicembre 2020 al Brindisi: con i messapici è stato impiegato in 28 gare, segnando una rete.

Esterno dalle doti atletiche importanti e che a Fasano hanno già apprezzato, approdò in Italia nel 2016, al Monopoli che lo acquistò dal Paphos (nella massima serie di Cipro disputò tre campionati): con il club biancoverde in serie C totalizzò 7 presenze.

Ora è pronto e carico per questa nuova avventura a Fasano. “Sono molto felice di essere tornato, è come se non me ne fossi mai andato. La conoscenza dell’ambiente e della dirigenza mi ha spinto ancora qui a Fasano dove sento la fiducia del presidente, della società e dei tifosi. Me ne andai, la scorsa estate, con il cruccio di non aver disputato la finale nazionale di Coppa Italia, che fu annullata a causa della pandemia. Diciamo che c’è un conto in sospeso… Ora voglio sfruttare appieno questa nuova opportunità”.

Bentornato Ivan!