Che gran ritorno! L'attaccante Vincenzo Corvino di nuovo in biancazzurro

Gran colpo di mercato dell’US Città di Fasano. Vincenzo Corvino torna a vestire la maglia biancazzurra.

L’attaccante, 30 anni, reduce dalla stagione con il Taranto (11 presenze e 2 reti) terminata con la promozione in serie C degli jonici, sarà uno dei punti di forza della rosa che la dirigenza sta mettendo a disposizione del mister Beppe Mosca. Esterno d’attacco e trequartista, Corvino (nato a Caprarica di Lecce il 6 maggio 1991) ha vissuto a Fasano tre ottime annate, dal 2017 al 2020, segnando 38 gol in 80 partite. Nella prima stagione (2017/18) ha contribuito in modo decisivo alla promozione dall’Eccellenza alla serie D con 17 reti in 28 gare. Nei due campionati successivi, in D, ha segnato complessivamente 21 reti. Corvino ha una lunga militanza, seppure non continua, anche con il Nardò in serie D (quattro stagioni), e ha giocato a Monopoli, oltre che con Chieti e Brindisi (due brevi parentesi).

Idolo della tifoseria, il giocatore che vive a Lecce è già carico. “Qui mi sento a casa, dopo l’infortunio di un anno fa, sono rientrato bene nella parte finale della stagione a Taranto. Mi sento a posto fisicamente e farò di tutto per portare il Fasano a migliorare la posizione in classifica dello scorso campionato. Non vedo l’ora di veder esultare i miei tifosi ad un mio gol”. A proposito, l’attaccante si augura di raggiungere un traguardo importante: i 100 gol complessivi in carriera (ora è a quota 90) e i 50 con la maglia del Fasano.

Il presidente Franco D’Amico saluta così il ritorno di Corvino: “Coltiviamo i rapporti con i calciatori. Chiunque passa da Fasano qui lascia il cuore, in campo e fuori”.

Bentornato Vincenzo!