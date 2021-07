Si parte! Fissate le date per il raduno e il ritiro dell’US Città di Fasano per la stagione 2021/22, la quarta consecutiva in serie D del sodalizio biancazzurro. La squadra affidata al neo-allenatore Beppe Mosca si ritroverà giovedì 5 agosto in sede per il raduno e svolgere le visite mediche e il ciclo dei tamponi. Dopo qualche giorno di allenamento e la pausa di Ferragosto, la comitiva si trasferirà a Camigliatello Silano, in Calabria, dove da martedì 17 a domenica 29 si svolgerà il ritiro pre-campionato. In questo periodo si disputeranno tre partite amichevoli, con avversari da definire, in calendario per i giorni 22, 26 e 29 agosto.

Giocatori, tecnici e staff organizzativo/logistico alloggeranno nell’Hotel La Fattoria, della famiglia Parrilla, confortevole struttura situata ad un paio di chilometri dal centro di Camigliatello, rinomata località montana del comune di Spezzano della Sila (CS), a 33 km da Cosenza ed a 1.271 metri di altitudine. Il principale nucleo urbano è all'interno del parco nazionale della Sila e nelle vicinanze si trova il lago Cecita (un bacino artificiale).

L’Hotel La Fattoria, oltre che di bar, ristorante, sala meeting e sala-giochi con bowling, è dotato di un campo d’erba naturale, intitolato ai proprietari Pietro e Pino Parrilla, che ha un’estensione di circa 102m x 58m e viene regolarmente curato e coltivato professionalmente, da utilizzare per le sedute di allenamento e le amichevoli.

La struttura è stata già utilizzata per i ritiri da squadre di categorie superiori, come Crotone, Reggina e Catanzaro.