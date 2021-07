L’attaccante Ignazio Battista primo rinforzo per la stagione 2021/22 dell’U.S. Città di Fasano

Ignazio Battista, 24 anni, attaccante esterno, mancino.

Ecco il primo acquisto per la rosa dell’U.S. Città di Fasano 2021/22. Nato a Taranto l’8 marzo 1997, 169 cm di altezza, nell’ultima stagione ha giocato con la Torres, formazione sarda di serie D.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Taranto e Lecce, nel 2013 viene acquistato dalla Ternana dove gioca per tre stagioni nella Primavera, sino all’esordio in serie B nella prima parte del campionato 2016/17 (7 presenze in tutto, oltre 3 in Coppa Italia). A gennaio passa alla Viterbese, in C, dove totalizza 6 presenze. Quindi ancora tre esperienze nella terza serie nazionale: a Matera (22 presenze, 1 gol), a Gubbio (complessivamente 28 gare e 1 gol in una stagione e mezza) e, da gennaio 2020, alla Vibonese (5 presenze e 1 gol). Nella scorsa annata, dopo un paio di mesi all’Audace Cerignola, il trasferimento alla Torres, dove viene impiegato 17 volte.

«Sono molto contento di essere arrivato a Fasano - dice il neo-calciatore biancazzurro -. Ringrazio la società per l’opportunità: è bastata una chiacchierata con il presidente D’Amico per non avere dubbi sulla decisione. Fasano è stata la mia prima scelta. Arrivo in una piazza che punta sui giovani, li fa crescere e li rilancia. Ho scelto Fasano per giocare con continuità e mettere in mostra il mio valore anche qui in Puglia, dove la brevissima esperienza a Cerignola. Sono un attaccante esterno mancino, ma ho sempre giocato a destra».

E conclude con un pensiero ai suoi nuovi sostenitori: «Saluto i tifosi biancazzurri, li aspetto allo stadio. Seguiteci e ci divertiremo insieme».

Benvenuto Ignazio!