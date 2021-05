Us Città di Fasano-Fc Francavilla: 0-1 (0-1) Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

Il Fasano sciupa il primo match-point salvezza e impatta contro un Francavilla a trazione ultra- difensiva. I tre punti contro i lucani infatti avrebbero garantito ai biancazzurri la salvezza matematica, obiettivo insperato fino a qualche mese fa ma adesso realisticamente a due passi. Termina con una vittoria di misura del Francavilla questo match della trentunesima giornata di Campionato di Serie D: il gol del difensore Cabrera, arrivato al 19’pt, ha permesso a Lazic di issare un vero e proprio fortino nella propria metà campo tanto da intasare ogni spazio possibile e imbrigliare lo scacchiere disegnato da Vito Costantini. A nulla sono serviti gli innesti di Dellino, Lopez e Amoruso anche se il Fasano ha avuto in diverse occasioni la possibilità di pareggiare: al 16’st un gran tiro da fuori area di Dambros si stampa sulla traversa e salva un Cefariello ormai battuto; al 40’st Giuseppe Lopez, da due passi, non riesce a imprimere forza al suo colpo di testa e il pallone è facile preda del portiere lucano. L’occasione più clamorosa per il Fasano capita sulla

testa dell’argentino Gentile che, in pieno recupero, si ritrova a dover appoggiare in rete ma la sua mira non è preciso e Cefariello ringrazia.

Tutto rinviato dunque, Bernardini e compagni riprenderanno la settimana di allenamenti martedì 25 maggio e inizieranno a preparare la delicata trasferta di domenica prossima quando il Fasano sarà in scena al “Monterisi” di Cerignola contro la compagine di Michele Pazienza.

TABELLINO

Us Città di Fasano-Fc Francavilla: 0-1 (0-1)

Us Città di Fasano: Suma, Camara, Dorval, Urruty (19’st Lopez), Lopez Petruzzi (37’pt Dellino), Urquiza, Gille (19’st Amoruso), Bernardini, Dambros, Melillo, Gentile.

A disposizione Pontet, Omerovic, Taddeo, Calabria, Losavio, Trovè. Allenatore: Costantini

Fc Francavilla: Cefariello, Morleo, Nicolao, Galdean (16’ st Navas), Pagano, Cabrera, Notaristefano (38’st Fanelli), Aleksic (29’st Leonetti), Tarantino (24’st Petruccetti), Nolè (24’st Pisanello), Del Col. A disposizione: Basile, Caponero, Semeraro, Lazic

Allenatore: Marziale

Rete: 19’pt Cabrera (F) Arbitro: Lipizer di Verona.

Ammoniti: Aleksic (F), Dambros (C), Nicolao (F), Nolè (F), Cabrera (F). Rec. 1’pt; 6’st.