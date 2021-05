Evento “Non possiamo…Ma ci siamo!”: ecco l’elenco dei vincitori

Si è svolta nella serata di mercoledì 12 maggio nella Sala Stampa del Vito Curlo, l'estrazione dei premi relativi all'iniziativa "Non possiamo...Ma ci siamo!", organizzata dall'A.P.S. Il Fasano Siamo Noi in collaborazione con l'Us Città di Fasano.

946 il totale tagliandi virtuali venduti, ripartiti tra "Curva Sud", "Tribuna Laterale" e "Tribuna Centrale": un numero importante che non può che rendere orgogliosi! Tifosi biancazzurri e non, fasanesi in sede e fuori sede, vi ringraziamo tutti per aver sposato la nostra causa, così come siamo grati a tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione e nella diffusione dell'iniziativa, e nella vendita degli stessi biglietti (tra cui Tabaccheria Il Punto, Bar Caffè Antico, Tabacchi & Telefoni, Tabacchino da Celeste ed Associazione Fasano Antirazzista)

Ringraziamo infine anche i calciatori dell'US Città di Fasano Giorgio Bernardini, Fabio Meduri, Lucas Dambros e Pablo De Miranda, per aver collaborato ieri con l'estrazione dei tagliandi vincenti, di cui segue l'elenco dei vincitori e dei premi:

Abbonamento Curva Sud 2021/22

Biglietto N.° 210 Laurangela Lussone

Biglietto N.° 555 Domenico Marzolla

Biglietto N.° 672 Nico Schiavone

Biglietto N.° 702 Nando Lacirignola

Biglietto N.° 609 Loredana Corbascio

Abbonamento Tribuna Laterale 2021/22

Biglietto N.° 466 Eugenio Ditano

Biglietto N.° 24 Nicola Corbascio

Biglietto N.° 48 Leo Cofano

Abbonamento Tribuna Centrale 2021/22

Biglietto N.° 443 Gianvito Lorusso

Gadget

Biglietto N.° 263 - Tracolla - Francesco Potenza

Biglietto N.° 421 - Cappello alla pescatora Davide Qato

Biglietto N.° 273 - Porta cellulare da braccio - Piero Olive

Biglietto N.° 236 - Sacca - Valerio Serri

Biglietto N.° 126 - Costume da bagno -Leo Cecere

Biglietto N.° 211 - Cappello - Donato Lussone

Biglietto N.° 391 - Portachiavi - Stefano Mascipinto

Biglietto N.° 446 - T-shirt - Noi Siamo il Derthona

Biglietto N.° 66 - Porta documenti/tabacco - Angelo Velletri

Biglietto N.° 316 - Bracciale - Donato Buzzerio

Biglietto N.° 129 - Pochette - Vincenzo Cavaliere