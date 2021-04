Us Città di Fasano-Taranto Fc 1927: 1-2 (0-0) Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

Si preannunciava un match elettrizzante e ricco di emozioni e la realtà non ha deluso le aspettative. Fasano- Taranto, valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie D, premia gli ionici che portano a casa bottino pieno, in una gara ben giocata da capitan Bernardini e compagni che non hanno per niente sfigurato dinanzi alla prima della classe.

Al vantaggio iniziale di Corvino, che ha siglato su rigore il più classico dei gol degli ex, ha risposto Gentile con un eurogol di categorie ben superiori. Il sorpasso finale è stato firmato, dopo un giro di lancette dal pareggio biancazzurro, dal neoentrato Matute che ha così regalato i tre punti a Laterza, nel giorno del suo ritorno al “Vito Curlo” dopo otto anni in biancazzurro.

Mister Costantini conferma buona parte della formazione scesa in campo nelle ultime due partite, unica novità il tandem d’attacco composto da Dambros e Dellino.

Il Taranto parte forte e, dopo un minuto di gioco dal fischio d’inizio, arriva al tiro con Dìaz, imbeccato da Mastromonaco, ma la sua conclusione di testa termina a lato.

Al 6’pt Mastromonaco entra in area di rigore ma Suma gli nega la gioia del gol con una parata con i piedi. Vuole sbloccarla subito Laterza e ci va vicino al 12’pt con una gran botta di Tissone da fuori area ma è ancora Suma a fare gli straordinari e a mantenere il risultato fermo sullo 0-0.

Dopo i primi 20’ di fuoco giocati dagli ionici, gli ospiti rifiatano un po’ e sale in cattedra il Fasano: al 19’pt Dambros arriva alla conclusione ma il tiro termina di poco a lato. Sempre il brasiliano, al 31’pt, prova a beffare Ciezkowski dalla lunga distanza ma il portiere ospite è attento. Determinante invece è due minuti più tardi il portiere polacco che si supera su rovesciata di Dellino. L’ultima occasione della prima frazione arriva allo scadere con Nicolàs Rizzo, entrato al posto dell’infortunato Falcone, che da fuori area colpisce il palo a Suma battuto.

Nella ripresa il Taranto passa: al 4’st Corvino si avventura in area del Fasano e, con la sua più classica delle azioni che tanto hanno fatto innamorare i tifosi biancazzurri, si fa atterrare da Urquiza e per l’arbitro non ci sono dubbi. Calcio di rigore poi successivamente realizzato dal folletto di Caprarica.

Il Fasano accusa il colpo e dopo un minuto dal gol subito rischia il raddoppio in contropiede ma Diaby è impreciso e spara alto sopra la traversa.

La reazione dei biancazzurri è rabbiosa: al 6’st Dellino si presenta a tu per tu con Ciezkowski ma il portiere ospite salva. Al 29’st Lopez colpisce a botta sicura su assist di Bernardini ma ancora una volta il portiere polacco è miracoloso.

Il pareggio arriva al 33’st su invenzione di Gentile che, con il sinistro dalla lunga distanza, inventa una traiettoria imprendibile per Ciezkowski.

Neanche il tempo di gioire del grande gesto balistico dell’argentino che il Taranto, dopo sessanta secondi, si riporta in vantaggio con Matute che deve soltanto spingere in porta un assist di Mastromonaco.

«Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi – ha commentato a fine gara mister Costantini – hanno dato tutto. Peccato non aver capitalizzato tutte le occasioni avute. Con un pizzico di esperienza avremmo portato a casa il punto, subire gol dopo un minuto dal pareggio è stata una nostra ingenuità. Ce la siamo giocata alla pari con la prima della classe ma come detto anche in precedenza non sono i complimenti a portare alla salvezza ma i punti, e noi ne abbiamo bisogno. Lavoreremo per sbagliare il meno possibile nelle prossime partite di campionato».

TABELLINO

Us Città di Fasano: Suma, Urquiza (18’st Lopez), Dorval, Meduri, Lopez Petruzzi, De Miranda, Amoruso (31’st Gille), Bernardini, Dambros, Melillo, Dellino (24’st Gentile)

A disposizione Pontet, Camara, Urruty, Taddeo, Nellar, Trovè Allenatore: Vito Costantini

Taranto Fc 1927: Ciezkowski, Boccia, Versienti, Tissone, Gianmarco Rizzo, Guastamacchia, Mastromonaco (40’st Shehu), Diaby, Dìaz, Corvino (49’st Guaita), Falcone (28’ pt Nicolàs Rizzo; 20’st Matute)

A disposizione: Caccetta, Gonzalez, Silvestri, Marrazzo, Serafino Allenatore: Giuseppe Laterza

Reti: 4’st Corvino rig. (T), 33’st Gentile (F), 34’st Matute (T)

Ammoniti: Diaby (T), Melillo (F), Gentile (F), Guastamacchia (T), Dambros (F) Note: Espulso al 20’ s.t. il direttore sportivo Montervino (T)

Rec. pt 3’; st 6’.

Arbitro: Gandino di Alessandria