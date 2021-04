Il Dipartimento Interregionale comunica che tenuto conto della necessità di modificare gli orari di disputa delle gare e procedere a modificare il calendario delle gare Campionato Nazionale Serie D per la corrente stagione sportiva, dispone che fino al termine del Campionato, il calendario è quello pubblicato in allegato, che annulla e sostituisce quello precedentemente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 9.12.2020.

Orari di inizio gare Campionato Nazionale Serie D:

dal 28 marzo 2021 ore 15.00

dal 9 maggio 2021 ore 16.00.

In allegato il calendario.



Si informa inoltre che il recupero della gara Nardò-Fasano, inizialmente in programma giovedì 1° aprile e rinviata a causa di alcuni positivi al Covid tra i neretini, è stato fissato per mercoledì 28 aprile con fischio d'inizio alle ore 15.00.