Tra Fasano e Gravina vince l’equilibrio: finisce 0-0 al “Curlo”

Pareggio a reti bianche tra Fasano e Gravina, 0-0 e un punto a testa per le due compagini impegnate duramente nella corsa salvezza.

Al termine della 22esima giornata di campionato infatti, nessuna delle due formazioni scese in campo è riuscita a sbloccare il risultato e a fare bottino pieno. Confermatissimo il 3-5-2 di mister Costantini che rilancia Suma tra i pali, affida le chiavi del centrocampo a Meduri e conferma il tandem d’attacco Lopez-Dambros già visto nel derby contro il Brindisi, prima della pausa.

Partita sostanzialmente con emozioni centellinate, la prima potenziale occasione è di marca biancazzurra e arriva al 10’pt con un tiro da fuori area di Bernardini, ben bloccato da Pakgratis. Al 27’pt ancora pericoloso il Fasano con un tiro a giro di Amoruso che costringe il portiere murgiano alla respinta ma non c’è nessun biancazzurro lesto a sfruttare la ribattuta.

Il primo e unico squillo del Gravina nel primo tempo arriva al 29’pt con Cappiello che si presenta davanti a Suma ma il portierino fasanese è pronto a respingere con i piedi.

Nella ripresa, a sugellare la parità tra le due compagini, una occasione per parte: al 18’st Dellino si ritrova a calciare, a botta sicura, un tiro al centro dell’area di rigore (il classico “rigore in movimento”) ma Pagkratis è miracoloso. Sul capovolgimento di fronte, al minuto 22’st, capitan Chiaradia supera Tomas Lopez sulla sinistra e fa partire un cross basso che viene deviato da De Miranda quasi nella propria porta ma il difensore argentino è provvidenziale nel suo doppio intervento ed evita l’autogol. L’ultima emozione del match è di marca murgiana e arriva al 44’st: punizione di De Gol dalla lunga distanza e palla che finisce non molto alta sopra la traversa.

«Partita difficile, abbiamo commesso diversi errori ma il risultato è giusto – ha dichiarato a fine gara mister Costantini -. Volevamo vincerla a tutti i costi ma siamo stati troppo imprecisi e non siamo riusciti a sbloccare la gara, tuttavia i ragazzi hanno sudato la maglia, ci hanno provato fino alla fine e questo è un atteggiamento che voglio sempre vedere. Le assenze di Melillo e Dorval? Sono due assenze importanti ma non mi piace parlare dei singoli, preferisco sempre concentrarmi sul gruppo poiché chi ha giocato è stato all’altezza. Dorval rientra alla prossima, Melillo è recuperato ma, viste le condizioni del terreno di gioco, abbiamo preferito non rischiarlo».

TABELLINO

Us Città di Fasano-Fbc Gravina: 0-0

Us Città di Fasano: Suma, Camara (20’st Losavio), Gentile, Nellar, Lopez T., De Miranda, Amoruso (34’st Calabria), Bernardini, Dambros (4’st Dellino), Meduri, Lopez G.

A disposizione Pontet, Urquiza, Maffini, Brescia, Urruty, Gille. All. Vito Costantini

FBC Gravina: Pagkratis, Bisconti, Dentamaro, De Gol, Perez (20’st Nocerino), Chiavazzo, De Feo, Messori (37’st Agresta), Abayan, Cappiello (31’st Cianci), Chiaradia.

A disposizione Martellone, Ben Khalek, Ungaro, Correnti, Di Paola, Gjonaj. All. Marco Gaburro.

Arbitro: Vacca di Saronno.

Ammoniti: Dambros (F), Nellar (F), Lopez G. (F), De Miranda (F). Rec. pt 2’; st 3’.

